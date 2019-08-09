محدث.. النفط يرتفع 3% لكنه يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية، مع ترقب إعلان بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة بالإضافة إلى توقعات خفض المعروض.

ويأتي ارتفع أسعار الخام على الرغم من تخفيض وكالة الطاقة الدولية لتوقعات نمو الطلب على النفط في العامين الحالي والمقبل.

ولكن تقارير صحفية أفادت في الأسبوع الجاري أن السعودية دخلت في محادثات مع منتجين آخرين لاتخاذ إجراء لوقف انخفاض أسعار النفط.

كما أن بيانات اقتصادية في الصين ساهمت أمس في دعم الأسعار، وذلك بعد أن كشفت عن زيادة وارداتها من النفط في الشهر الماضي إلى 41.04 مليون طن، مقابل مستوى 39.5 مليون طن في الشهر السابق له.

ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق من اليوم بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/آيلول بنحو 3.4 عند 54.32 دولار للبرميل.

وخلال الفترة ذاتها، سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول مُسجلاً 57.39 دولار للبرميل.