مسح..11.5 مليار دولار تجارة السعودية خليجيا خلال 5 أشهر من2019

الرياض – مباشر: سجل حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي – الإمارات والبحرين والكويت وعمان فقط – انخفاضا خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري؛ متأثرة بحجم التبادل مع الإمارات.

وبلغ حجم تجارة المملكة السلعية مع دول الخليج منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو/ أيار 43 مليار ريال (11.47 مليار دولار)، مقابل 45.48 مليار ريال (12.13 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقا لإحصائية لـ"مباشر" تستند لبيانات رسمية من هيئة الإحصاء السعودية.

وتراجع حجم التبادل بنسبة 5.5 بالمائة، وبما يعادل 2.45 مليار ريال (661.12 مليون دولار).

وجاء هذا التراجع على الرغم من ارتفاع تجارة السعودية السلعية مع كل من الكويت والبحرين وعُمان؛ إلا أن التراجع في التبادل التجاري مع الإمارات الشريك الأكبر للمملكة عربيا وخليجيا أثر بإجمالي تجارة السعودية خليجيا خلال العام الجاري.

وبلغت تجارة السعودية والإمارات 27.52 مليار ريال (7.34 مليار دولار) في العام الجاري وحتى نهاية مايو/ أيار، مقابل 32.4 مليار ريال (8.64 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2018، بانخفاض 15.1 بالمائة.

الصادرات والواردات

وبلغت قيمة صادرات السعودية لدول مجلس التعاون الخليجي وتشمل 4 دول فقط (الإمارات والكويت والبحرين وعُمان) 18.82 مليار ريال (5.02 مليار دولار) خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 20.28 مليار ريال (5.41 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وانخفضت قيمة صادرات السعودية مع شركائها الخليجيين 7.2 بالمائة في العام الجاري وحتى أواخر مايو/ أيار، بما يعادل 1.46 مليار ريال (389.3 مليون دولار)، وفقا لحسابات "مباشر".

وعلى مستوى واردات السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي، انخفضت بنحو 4 بالمائة خلال تلك الفترة، بما يعادل 1.02 مليار ريال (271.81 مليون دولار).

وتراجعت فاتورة واردات المملكة إلى 24.19 مليار ريال (6.45 مليار دولار) من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2019، مقابل 25.2 مليار ريال (6.72 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

الميزان التجاري

وسجلت التجارة السلعية بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي عجزا بالميزان التجاري خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2019 على أساس سنوي.

وبلغت قيمة العجز التجاري السلعي بين المملكة وشركائها الخليجيين 5.37 مليار ريال (1.43 مليار دولار)، مقابل 4.93 مليار ريال (1.31 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام 2018.

وارتفعت قيمة العجز بنسبة 8.9 بالمائة، أو ما يعادل 440.6 مليون ريال (117.5 مليون دولار).

وحققت السعودية فائضا تجاريا مع الكويت خلال العام الجاري، مقابل عجز مع الإمارات وعُمان والبحرين.

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