"موانئ "السعودية تعلن عن دخول 4ملايين رأس ماشية حتى يوليو

الرياض - مباشر: كشفت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" عن زيادة أعداد رؤوس الماشية الداخلة للمملكة بنسبة 21 في المئة خلال العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، اليوم الجمعة، دخول 4.1 ملايين رأس من الماشية إلى المملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، وذلك منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر يوليو/تموز لعام 2019، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وبلغ أعداد المواشي الواردة إلى المملكة خلال شهر يوليو/تموز 1.1 مليون رأس من الماشية، بنسبة زيادة بلغت 97.42 في المئة، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

وتعمل "موانئ" على توفير وتقديم جميع التسهيلات والخدمات اللازمة للجهات ذات العلاقة للقيام بأدوارها المناطة بها من خلال التأكد من سلامة المواشي الحية بعد دخولها إلى المملكة عن طريق البحر من قبل المحاجر البيطرية.

يذكر أنه توجد سلسلة من الإجراءات التي تقوم عليها كل من الهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك عند استقبال السفن المخصصة لنقل المواشي، ابتداءً من ترصيف السفينة وتفريغها من المواشي التي تنقل للحظائر لأخذ عينات عشوائية منها.

ترشيحات