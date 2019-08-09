السعودية..حجم استهلاك البيانات بمكة المكرمة يزيد بـ32% بموسم الحج الحالي

الرياض - مباشر: كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن الإحصائية الخاصة في أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم السابع من ذي الحجة لعام 1440هـ.

وقالت الهيئة السعودية، اليوم الجمعة، أن حجم استهلاك البيانات بمكة المكرمة لليوم السابع من ذي الحجة لعام 1440هـ وصل لمستوى 1946 تيرابايت، بنسبة زيادة 32 في المئة عن العام الماضي، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأفادت الهيئة، أن حجم استهلاك البيانات المحقق العام الجاري يعادل مشاهدة أكثر من 797 ألف ساعة من المقاطع المرئية بدقة p1080 HD.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ 347 ميجابايت/ مشترك، متجاوزةً معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ 180 ميجابايت/ مشترك، بنسبة 92.5 في المئة.

وأشارت، إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي (يوتيوب، فيسبوك، سناب شات، واتساب، إنستجرام).

وأظهرت الإحصاءات، أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقل قد بلغت 43.78 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 68 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 17.09 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 57.8 في المئة عن العام الماضي.

فيما بلغ عدد المكالمات المحلية 17 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 4.8 ملايين مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 99 في المئة.

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