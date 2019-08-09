شركة أبحاث تتوقع صعود سهم بنك الراجحي 0.2%

الرياض – مباشر: حددت إتقان كابيتال، السعر المستهدف لسهم بنك الراجحي عند 69.5 ريال سعودي، متوقعة للهم صعودا بنسبة 0.2 بالمائة.

وقالت الشركة في مذكرة بحثية لها، إنها تبدأ تغطيتها لسهم مصرف الراجحي بتوصية حياد مع تحديد السعر أسبوعا عند 5.69 لاير سعودي.

وتعتقد إتقان كابيتال، أن يظل المستهدف لمدة 52 قويا، ولذلك ترى أن القيمة العادلة لسهم الراجحي المركز المالي للبنك يجب ان تتداول عند مكرر ربحية متوقعة 8.14 مرة لعام 2019.

وقالت إنه على الرغم من زيادة التمويل غير العامل للبنك والتراجع في دخل قطاع الخدمات المصرفية للشركات، تتوقع أن يواصل البنك مسيرة نجاحه خلال 2019، بفضل دعم الحكومة للقطاع المصرفي.

وذكرت إتقان كابيتال أهم محفزات النمو لدى مصرف الإنماء بدعم الحكومة للقطاع المصرفي، وزيادة محفظة استثمارات البنك، فضلا عن انخفاض المخصصات.

وأضافت أن أهم عوامل المخاطرة، تتمثل في تحدي خفض التمويل غير العامل، وتحديات في زيادة الودائع.

كانت النتائج المالية الأولية، للبنك أظهرت ارتفاع صافي أرباح مصرف الراجحي، خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4.3 بالمائة على أساس سنوي، إلى نحو 2.58 مليار ريال، مقارنة بــ 2.5 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

ترشيحات..

السوق السعودي يشهد تنفيذ 12 صفقة خاصة بـ462 مليون ريال

مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019