الحج السعودية: اكتمال أول مراحل وصول الحجاج إلى منى وعرفات

مكة المكرمة – مباشر: أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة حاتم قاضي اكتمال المرحلة الأولى لوصول الحجاج إلى مشعر منى، ووصول بعض طلائع الحجاج إلى مشعر عرفات.

وأشار القاضي في مؤتمر صحفي للجهات المشاركة في حج 1440 هجرية اليوم الجمعة، إلى أن عمليات النقل ستتواصل على مدار اليوم.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام في الحج العميد سامي الشويرخ أن جميع خطط إدارة وتنظيم الحشود تسير وفق المخطط لها، وأن كافة المحاور والخطط والطرق الرئيسية المعدة مسبقاً مهيأة تماماً لاستقبال الحجاج.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة قدمت خدمات الطوارئ لأكثر من 20 ألف حاج، والخدمات الطبية في المستشفيات لـ1096 حالة، فيما استقبلت العيادات الخارجية 4617 حالة، والمراكز الصحية أكثر من 103 آلاف حالة.

ولفت الدكتور محمد بن خالد، إلى أن الحالة العامة الصحية لحجاج بيت الله الحرام مطمئنة.

وبين أن وزارة الصحة تمكن حجاج مرضى الفشل الكلوي وجميع المرضى من أداء نُسكهم من خلال توفير سيارات إسعافية تنقلهم بين المشاعر المقدسة.

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