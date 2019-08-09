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خطيب جمعة طهران: السعودية تتخبط في اليمن

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وأفادت وكالة "تسنيم الدولية" للأنباء بأن آية الله محمد علي موحدي كرماني، نوه في خطبة الجمعة بالعاصمة، طهران، إلى أن إيران بفضل المقاومة تمكنت من الوقوف بوجه أطماع الاستكبار، وتحقيق انتصارات كان الحفاظ على الثورة الإسلامية إحداها.

© REUTERS / File Photo

وأضاف كرماني، قائلا:

وبفضل المقاومة انهارت هيمنة أمريكا وتمكنت إيران من إسقاط طائرة أمريكية متطورة، كما تمكنت المقاومة من إيجاد ردع، مقابل أمريكا وحلفائها.

ونوه إلى أن تتخبط في اليمن وتحاول إنقاذ نفسها، وبفضل المقاومة حدثت استدارة في مواقف الإمارات بشأن اليمن، حيث جرى إرسال وفد إماراتي إلى إيران والتقى مسؤولي الحدود الإيرانيين.

وأكد خطيب جمعة طهران أن قائد الثورة الإسلامية تحدث منذ أربعة أعوام ونصف، وفي بدء العدوان السعودي على اليمن عن هزيمة المعتدين والسعودية.

وأوضح خطيب جمعة طهران المؤقت، آية الله محمد علي موحدي كرماني، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ، يسعى وراء التفاوض مع إيران من جهة، ومن جهة أخرى يفرض حظراً على وزير الخارجية الإيراني، قائلا:

إذا كان من المقرر إجراء مفاوضات - والتي لن تجري حتماً - فإن المفاوض سيكون وزير الخارجية الذي يفرضون حظراً عليه، الأمريكيون ليس لديهم سوى منطق الغطرسة. 

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