قصر بعبدا ينتظر الأقطاب السياسية لحل الأزمة في لبنان

وذكرت قناة "LBC" اللبنانية أن قصر بعبدا سيشهد لقاء مصالحة عند الساعة الخامسة عصرا سيضم كلا من ​الرئيس اللبناني ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب اللبناني​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة اللبناني​ ​سعد الحريري​ ورئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ ورئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني النائب​ ​طلال إرسلان​.

ومن جهته، غرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان على حسابه الشخصي على "تويتر"، قائلا: "ان ما يحكى عن لقاء في بعبدا هو لقاء مصارحة ورسم خارطة طريق، وليس مصالحة حتى الساعة ويرتكز على الأمن والقضاء والعدالة".

ولفت إلى أنه "من الممكن أن يتحول لقاء المصارحة إلى مصالحة إذا تم الأخذ بالمبادرات المطروحة سابقا".