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لبنان يتحضر للإعلان عن إطلاق مواطن أجنبي كان رهينة في سوريا

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لبنان يتحضر للإعلان عن إطلاق مواطن أجنبي كان رهينة في سوريا لبنان يتحضر للإعلان عن إطلاق مواطن أجنبي كان رهينة في سوريا

وذكرت وكالة "المركزية" نقلا عن قناة تلفزيونية لبنانية أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سيعلن خلال مؤتمر صحفي اليوم عن إنجاز جديد للسلطات اللبنانية بشأن تحرير مواطن كندي خطف منذ سنوات في سوريا.

وكان إبراهيم قام بمسعى استمر لأشهر عدة ليتوصل في نهايته إلى تحقيق إنجاز جديد يسجل له، خصوصا على صعيد تحرير الرهائن، وهو تواصل على هذا الصعيد مع الخاطفين كما مع السلطات السورية.

ويتزامن هذا الإنجاز مع الدور الذي يؤديه إبراهيم على الصعيد الداخلي، لجهة الدفع باتجاه المصالحة بعد حادثة قبرشمون وعقد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني.

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