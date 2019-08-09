دراسة لمنصة تجارة صينية حول أنماط المتسوقين بدول الخليج

الرياض - مباشر: تزايدت أعداد المتسوقين في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، عبر منصة "جولي شيك" الصينية للتجارة الإلكترونية، قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك، لتلبية احتياجاتهم الأساسية، عبر الآلاف من العلامات التجارية والماركات العالمية.

وقالت المنصة في بيان لها اليوم الجمعة، إن تلك النتائج جاءت وفقاً لدراسة حصرية أعدتها المنصة حول أنماط المتسوقين في دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأظهرت الدراسة أن 90 بالمائة من المتسوقين عبر المنصة يقارنون أسعار المنتجات المطروحة في المنصة بمثيلاتها في متاجر التجزئة التقليدية، وأن طريقة الدفع عند الاستلام، تعد أكثر طرق الدفع انتشاراً عند المتسوقين، مع تزايد ملموس في عمليات الدفع الإلكتروني عبر البطاقات المصرفية.

ورصدت الدراسة، نمو حجم الحصة السوقية لمواقع التسوق الإلكتروني من قطاع التجزئة، في دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة تزيد عن 7 بالمائة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، في تغير ملحوظ لسلوكيات المتسوقين.

وأكدت الدراسة على تسارع معدلات المبيعات عبر المنصة خلال العطلة وذلك للاستفادة من العروض الحصرية والتخفيضات القياسية التي وصلت إلى 80 بالمائة على معظم المنتجات والسلع المعروضة على المنصة.

وتركزت أنماط الاستهلاك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك على المنتجات والسلع الاستهلاكية، مشيرة إلى أن الملابس والهدايا والمنتجات الإلكترونية لاقت إقبالاً كبيراً من المتسوقين، في ظل الفروق السعرية الكبيرة عن المتاجر التقليدية التي وصلت إلى أكثر من 40 بالمائة.

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