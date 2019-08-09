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اليمن... "أنصار الله" تعلن قنص 8 جنود شمال حجة

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القاهرة- سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على حسابه في "تويتر"، بأن مقاتلي الجماعة قنصوا 8 جنود يمنيين بعمليات شمال شرقي مثلث عاهم في مديرية حرض، وغرب مديرية مديرية حيران شمال غربي حجة.

© REUTERS / FAWAZ SALMAN

وذكر أن "أنصار الله" نصبت كمينا بعبوتين ناسفتين لآليتين تابعتين للجيش غرب مديرية حيران، أدى إلى إعطابهما ومقتل وإصابة طاقميهما.

على صعيد آخر، جدد طيران التحالف قصف محافظة صعدة الحدودية مع .

وقالت "أنصار الله" إن طيران التحالف استهدف بثلاث غارات مديرية باقم شمال صعدة.

وأضافت أن التحالف شن غارة جوية على منطقة بني معاذ في مديرية سحار غرب مدينة صعدة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

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