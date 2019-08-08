صفقة اليوم.. خصم 97% على الحزمة التدريبية الكاملة لشهادات CompTIA لعام 2019

الحزمة التدريبية الكاملة لشهادات CompTIA لعام 2019 ـــ The Complete 2019 CompTIA Certification Training Bundle.

عدد الدورات: 12

المدة: 200 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف كافة المهارات التقنية لتصبح محترفًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقادرًا على استكشاف المشكلات وحلها، سواء فيما يخص إدارة وصيانة الشبكات، وأنظمة التشغيل، والأجهزة المحمولة، وأمن النظم، وتشغيل وتوصيف البنية التحتية الرئيسية للشبكات، والأمن الإلكتروني.

كما ستساعدك في التأهل لاجتياز اختبارات شهادات CompTIA المُعترف بها دوليًا والتي تتضمن: +CompTIA A، و+CompTIA Network، و+CompTIA Security، وCompTIA PenTest، و+CompTIA Cloud، و+CompTIA Linux، و+CompTIA Mobility، وغير ذلك الكثير.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 2433 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 69 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر مجال تكنولوجيا المعلومات من أكثر المجالات نموًا، حيث يحتل هذا المجال المركز السادس في قائمة المجالات التقنية الأكثر طلبًا للوظائف منذ عام 2010، وتشير التقارير إلى أن الإنفاق العالمي في هذا المجال سيصل إلى 5 تريليونات دولار خلال عام 2019.

كما توضح الإحصائيات زيادة عدد مؤسسات الأعمال التكنولوجية التي أُنشئت خلال الفترة الأخيرة، فعلى سبيل المثال وصل عدد مؤسسات تكنولوجيا المعلومات التي أُنشئت خلال عام 2018 في الولايات المتحدة فقط إلى أكثر من 40 ألف شركة.

يمكنك الآن استغلال الطلب المتزايد على وظائف هذا المجال لصالحك من خلال الاستثمار في الحزمة التدريبية The Complete 2019 CompTIA Certification Training Bundle، التي تقدم أكثر من 200 ساعة من المحتوى التدريبي حول أساسيات تكنولوجيا المعلومات، مع خصم يصل إلى 97%.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 2433 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 69 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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تتضمن هذه الحزمة 12 دورة تدريبية، وأكثر من 200 ساعة من المحتوى، تغطي مختلف المهارات التقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ستساعدك هذه الحزمة في إتقان كافة المهارات التقنية لتصبح محترفًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقادرًا على استكشاف المشكلات وحلها في كل ما يخص إدارة وصيانة الشبكات، وأنظمة التشغيل، والأجهزة المحمولة، وأمن النظم، وتشغيل وتوصيف البنية التحتية الرئيسية للشبكات، والأمن الإلكتروني.

كما ستساعدك في التأهل لاجتياز اختبارات شهادات CompTIA المُعترف بها دوليًا والتي تتضمن: +CompTIA A، و+CompTIA Network، و+CompTIA Security، و+CASP، وCompTIA PenTest، و+CompTIA Cloud، و+CompTIA Linux، و+CompTIA Mobility، وغير ذلك الكثير.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية أو حسابك على لينكدإن.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة: