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إعلام: ترشح رئيس الوزراء التونسي للرئاسة وهذا مصير الحكومة حال استقالته

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من جهته، أوضح أستاذ القانون الدستوري في تونس أمين محفوظ، أن هناك 3 سيناريوهات محتلمة بشأن مصير بعد إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد بشكل رسمي ترشّحه للانتخابات الرئاسيّة.

© AFP 2019 / BERND VON JUTRCZENKA

واعتبر محفوظ في لقاء عبر إذاعة محلية أن "وضعية رئيس الحكومة معقدة قانونيا وإجرائيا حيث في حال اعلانه الاستقالة بسبب ترشّحه فإن الحكومة تعتبر بدورها مستقيلة بالكامل وهو قرار يترتّب عنه اجراءات أخرى لضمان استمرارية الدولة ومؤسساتها. "

كما أشار محفوظ إلى أن الدّستور يخوّل الشاهد الحصول على "تفويض" في حال "التعذّر"، مشيرا إلى أن المشاركة في الانتخابات ليس "تعذّرا" حسب تعبيره.

وتابع أستاذ القانون الدستوري في حديثه أن: "الحل الطبيعي هو المحافظة على المنصب والاستمرار فيه مع إمكانية المشاركة في الانتخابات والجمع بين الحالتين وهو أمر معمول به في دول أخرى على غرار فرنسا."

 

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