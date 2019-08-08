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الحكومة اليمنية تجدد الدعوة لممارسة ضغوط قوية على المجلس الانتقالي

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وذكرت وكالة أنباء "سبأ" أن اليمنية "حمّلت المجلس الانتقالي مسؤولية التصعيد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، وما يترتب عنه من نتائج وعواقب وخيمة تهدد أمن وسلامة المواطنين والأمن والاستقرار بشكل عام".

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

وأكد بيان للحكومة اليمنية في بيان "أن الحكومة والجيش والأمن وانطلاقاً من مسؤولياتهم الوطنية ملتزمين بالحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة المواطنين وسيعملون على التصدي لكل محاولات المساس بالمؤسسات والأفراد وبدعم كل العقلاء والشرفاء".

في السياق ذاته دعت الحكومة الأحزاب وكافة الفعاليات السياسية والاجتماعية وجماهير الشعب اليمني والعقلاء إلى تحمّل مسؤوليتهم الوطنية في رفض ومقاومة وإدانة دعوات التمرد والحرب والمغامرات غير المحسوبة التي ستفضي في حال لم يتم إيقافها إلى خروج الأمر عن السيطرة ودخول البلاد بمنزلق خطير لا يُحمد عقباه.

وكان أشرف علي محمد، رئيس اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الإشتراكي في اليمن، قد فال إنه يجب أن تبذل جهود حثيثة لوقف إطلاق النار بين جميع الأطراف وبإشراف إقليمي ودولي.

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