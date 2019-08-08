وزيرة لبنانية تؤكد ضرورة المساواة بين الجنسين على جميع الأصعدة 

وخلال كلمتها بالمؤتمر، اليوم الخميس، أكدت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، فيولات خير الله الصفدي، أن الهدف من اللقاء هو التركيز على 4 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أبرزها المساواة بين الجنسين على جميع الأصعدة، والنمو الاقتصادي.

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وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الخميس، تابعت الصفدي في كلمتها للشباب " كلنا إيمان أن من يستطيع إنجاز وابتكار المشاريع والأفكار التي تخدم هذه الأهداف هم أنتم، شبابنا، وأملنا بمستقبلٍ أفضل".

وتابعت:

أنا أحلم ببلد تسوده العدالة الاجتماعية، وبوطن يتمتع فيه الناس، وخصوصا الشباب ببحبوحة اقتصادية، وبدولة تعطي كل منا حقوقه المَدَنِيَّة، وببلد يحكمه القانون والدستور بعيدًا عن الحسابات السياسية والطائفية... هذه أحلام كبيرة لكنّها ليست مستحيلة، لذا أدعو الشباب وأقول لهم لا تيأسوا، لا تستسلموا، لا تصمتوا، ولا تتوقفوا عن الحلم، ولتكن لديكم الجرأة لقول "اللا" أمام من يريد إحباطكم.

حضر المؤتمر ممثل رئيس الحكومة، سعد الحريري، غسان حاصباني، ووزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، فيولات خير الله الصفدي، والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية، فيليب لازاريني، ومن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا -الإسكوا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، الدكتورة رولا دشتي، إلى جانب النائبة ديما جمالي، السفيرة كارولين زيادة، وعدد من الجامعات والمؤسسات والجمعيات المعنية، كما عدد كبير من الطلاب الذين شاركوا في ورش العمل.

من ناحيتها، شكرت خير الله الصفدي "وزارة الخارجية بشخص الوزير جبران باسيل على اختيار وزارة التمكين الاقتصادي للنساء والشباب كي تكون الشريك في هذا المشروع الذي لا يشكل هذا المؤتمرإلا بداية له".

واستشهدت الصفدي بتعبير مارتن لوثر كينغ "I HAVE A DREAM"، الذي استخدمه "من أجل النضال للحرية والتخلص من العبودية والتفرقة، التي ما زلنا نشهدها عندما ننغلق على ذواتنا ونحدد مصالحنا بغض النظر عما يجري من حولنا من صراعات، لا يدفع ثمنها إلّا الشباب، من فرصهم بالتقدم ومن أدوارهم في بناء وطنهم، ومن أحلامهم بتطور وبمساواة وبحرية ونمو وازدهار، لدرجة أنّهم باتوا لا يحلمون إلّا بالهجرة".