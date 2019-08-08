إنفوجرافيك..السعودية تطلق 139 فرصة استثمارية لخدمة الحجاج

الرياض - مباشر: ذكرت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، أن المملكة أطلقت 139 فرصة استثمارية لخدمة الحجاج خلال الموسم الجاري.

وأفادت منصة "فرص"، التابعة لوزارة البلدية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، أنه تم طرح 139 فرصة استثمارية على بوابة الاستثمار لخدمة الحجاج بمشاريع في المشاعر المقدسة من خلال أنشطة خدمية متنوعة.

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