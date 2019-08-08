السعودية تحقق رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا بقطاع توليد طاقة الرياح

الرياض - مباشر: حققت المملكة العربية السعودية رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في قطاع توليد طاقة الرياح.

وأعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، اليوم الخميس، عن تحقيق السعر الخاص بتنفيذ مشروع محطة دومة الجندل لتوليد طاقة الرياح بسعة 400 ميجاوات رقماً قياسياً عالمياً جديداً لهذا النوع من المشاريع عند الإغلاق المالي، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأفادت وزارة الطاقة، أن سعر تكلفة إنتاج الكهرباء البالغ 1.99 سنت/كيلوات ساعة، سجل رقماً قياسياً جديداً على مستوى العالم، مما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في إمكانات المملكة كمركز لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

ويشار، إلى أن إئتلاف الفائز بمشروع تطوير محطة دومة الجندل، والذي يضم شركتي "إي دي إف رينوبلز" وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، قد قدم العرض الأكثر تنافسية والبالغ 2.13 سنت/كيلوات ساعة، عند مرحلة تقديم العطاءات في يوليو/تموز 2018.

وتباعت الوزارة، وهو السعر الأقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمشاريع طاقة الرياح في ذلك الوقت، كما أعلن إئتلاف الشركتين عن اكتمال تمويل مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح، بدعم من عدد من المصارف السعودية والعالمية، إذ تبلغ تكلفة المحطة 500 مليون دولار.

وفي وقت الإغلاق المالي في أواخر يوليو الماضي، حقق المشروع مكاسب بنسبة 6.5 في المئة لسعر تكلفة إنتاج الكهرباء (LCOE)، وهو سعر قياسي عالمي لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع قيد التشغيل بحلول عام 2022، وسيوفر المشروع 800 وظيفة في مرحلة البناء مع 150 وظيفة أخرى في التشغيل والصيانة، وسوف تولد محطة الرياح طاقة كافية لتزويد 70 ألف منزل سعودي بالطاقة الكهربائية.

وأسهمت الدراسات المبدئية لموقع المشروع، بما في ذلك دراسة بيانات سرعة الرياح على مدى عامين، في تقليص مخاطر الاستثمار، وتوفير خيارات تمويل تتسم بمزيد من التنافسية لهذا المشروع، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التوليد السنوي من محطة الرياح حوالي 1.4 تيراوات/ ساعة.

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