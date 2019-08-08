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سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.34% خلال الأسبوع

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سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.34% خلال الأسبوع سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.34% خلال الأسبوع

الرياض- مباشر: أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي على تراجع 1.34 بالمائة تعادل 116.16 نقطة خلال الأسبوع الحالي.

وأغلق المؤشر عند مستوى 8550.23 نقطة بنهاية الأسبوع، مقارنة بإغلاقه في الأسبوع قبل السابق عند 8666.39 نقطة.

وهبطت القيمة السوقية لأسهم "تاسي" بنسبة 1.17 بالمائة، تعادل 23.98 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، لتصل إلى 2.02 تريليون ريال (539 مليار دولار) بنهاية الأسبوع، مقارنة بنحو 2.05 تريليون ريال (545.4 مليار دولار).

وارتفعت السيولة خلال الأسبوع بنسبة 18.35 بالمائة، لتبلغ 15.18 مليار ريال (4.05 مليار دولار)، مقارنة مع 12.82 مليار ريال (3.42 مليار دولار) خلال الأسبوع السابق.

وبلغ متوسط قيمة التداول خلال الأسبوع 3.04 مليار ريال (809.37 مليون دولار)، مقارنة مع 2.56 مليار ريال (683.85 مليون دولار)، بارتفاع 18.35 بالمائة.

وارتفعت كميات التداول إلى 562.87 مليون سهم بنهاية الأسبوع، مقارنة بـ 489.3 مليون سهم في الأسبوع السابق.

وجاء تراجع المؤشر بضغط من انخفاض قطاعي البنوك والمواد الأساسية القياديين بنسبة 2.25 بالمائة، و2.11 بالمائة على التوالي.

وارتفع 13 قطاعا تصدرها قطاع الطاقة بنسبة 3.67 بالمائة، بينما تراجعت 8 قطاعات تصدرها تجزئة الأغذية بنسبة 5.05 بالمائة  .

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