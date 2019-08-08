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اتفاق بين هيئة النقل والطيران المدني لتطوير المطارات السعودية

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الرياض – مباشر: وقعت الهيئة العامة للنقل وهيئة الطيران المدني، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون لتطوير خدمات النقل العام في مطارات المملكة.

ووقع الاتفاقية عن الهيئة العامة للنقل، وفقا لما نشرته الهيئة على "تويتر"، نائب الرئيس للنقل البري فواز السهلي، وعن الطيران المدني مدير عام التخصيص والتشغيل التجاري علاء سمان.

واتفقت الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة النقل على العمل وفق الأهداف الاستراتيجية لمنظومة النقل المشتركة للطرفين؛ لتطوير خدمات النقل العام في مطارات المملكة مع التركيز على جودة ونوعية الخدمة المقدمة لمرتادي المطارات.

ويهدف المشروع لإيجاد خدمات نقل عام نوعية في المطارات، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة؛ لإحداث نقلة نوعية في مستويات خدمة سيارات الأجرة المقدمة.

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