تكلفة المبيعات تتحول بـ"جازادكو" للخسارة بالربع الثاني

الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية لشركة "جازان للطاقة والتنمية"-جازادكو تحولها للخسارة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح سجلتها في الربع المقارن من العام الماضي.

ووفقاً لبيان الشركة على "تداول" اليوم الخميس، بلغت خسائرها نحو 1.77 مليون ريال بنهاية الربع الثاني، مقابل 4.22 مليون ريال أرباحا بالربع المماثل من العام الماضي.

وتمكنت الشركة من تقليص جانب من خسارتها مقارنة بالربع المقارن من العام الماضي والبالغة نحو 5.24 مليون ريال.

وأرجعت الشركة سبب تحقيق خسارة خلال الربع الثاني مقارنة مع تحقيق صافي ربح خلال الربع المماثل من العام السابق إلى الإرتفاع في تكلفة المبيعات وذلك نتيجة لإرتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج والزيادة في رسوم الخدمات العامة هذا بالإضافة إلى الزيادة في المصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي بسبب تصفية مستحقات بعض منسوبي الشركة من ضمنهم الرئيس التنفيذي السابق .

وعلى صعيد الأرباح النصف سنوية منيت الشركة بخسارة قدرها 7 ملايين ريال مقابل 658.227 ألف ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

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