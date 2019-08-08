الإيرادات التشغيلية تتراجع بأرباح "باتك" في الربع الثاني

الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية لشركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية تسجيل تراجع في صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 7.3 بالمائة على أساس سنوي.

وبحسب بيان للشركة على "تداول" اليوم الخميس، بلغ صافي الربح نحو 1.8 مليون ريال، مقابل 1.94 مليون ريال عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي سجلت الشركة تراجعاً بنسبة 7.24 بالمائة ، حيث بلغ صافي الربح نحو 1.94 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن سبب الإنخفاض في صافي دخل الربع الثانى 2019م مقارنة بالربع المماثل من عام 2018م، يعود إلى انخفاض الايرادات التشغيلية نتيجة انخفاض إيرادات قطاع تغذية الصرافات، وقطاع نقل الاموال.

وعلى مستوى أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ صافي الربح نحو 3.73 مليون ريال مقابل 5.89 مليون ريال بالفترة المقارنة من العام الماضي لتتراجع بنسبة 36.6 بالمائة، اضافة الى الزيادة فى التكاليف.

لمزيد من نتائج أرباح الشركات

ترشيحات:

الرئيس التنفيذي: مصرف الإنماء يسعى للتواجد بنيوم والمشروعات الكبرى (مقابلة)

مبيعات الأسمنت بالسعودية ترتفع في يوليو بدعم الشركات الكبرى

"حساب المواطن" يُعلن تفاصيل دعم أغسطس للمستحقين السعوديين

مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

الإحصاء السعودية: 13.78 ألف برج لتغطية الاتصال عبر الجوال بالحج

الجوازات السعودية: ترحيل مخالفين لأنظمة الحج ومنعهم من دخول المملكة

رصد لإجازات البورصات العربية في عيد الأضحى