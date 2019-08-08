تسوية عقود إيجار يقفز بأرباح تهامة للإعلان 40% بالربع الأول

الرياض- مباشر: أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، عن ارتفاع صافي أرباحها 40 بالمائة بالربع الأول من 2019، على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، إنها حققت صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 1.4 مليون ريال، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو مليون ريال صافي ربح بالربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى ارتفاع صافى الإيرادات الأخرى بما يقارب 5.5 مليون ريال

وتابعت: ارتفعت الإيرادات الأخرى عن تسوية عقود إيجار مواقع إعلانية بما يقارب 6.4 مليون ريال بعد استلام التسوية النهائية لبعض العقود، في مقابل انخفاض الإيرادات الأخرى عن تسوية أرصدة دائنة بما يقارب 1.1 مليون ريال.

وحققت الشركة مجمل ربح من قطاع الإنتاج بما يقارب 3.5 مليون ريال بعد بدء تشغيل القطاع خلال الربع الحالي.

وأضافت الشركة أنه تم مقابلة هذا الارتفاع جزئياً بانخفاض مجمل ربح قطاع الإعلان بما يقارب 4.8 مليون ريال، كما ارتفعت المصروفات العمومية والبيعية بما يقارب 3.4 مليون ريال بشكل رئيسي نتيجة لبدء عمليات قطاع الإنتاج، وارتفاع مصرفات قطاع التجزئة، كما ارتفعت حصة الشركة من خسائر الشركات الزميلة بما يقارب 0.4 مليون ريال.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة نحو 14.9 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل 14 مليون ريال إيرادات الربع المماثل من 2018، بارتفاع 6.4 بالمائة.

وحققت الشركة صافي ربح 900 ألف ريال بالربع الرابع من 2018.

وبلغت خسائرها المتراكمة 10.3 مليون ريال، تمثل نسبة 13.7 بالمائة من رأس المال البالغ 75 مليون ريال.

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