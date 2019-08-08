"فيبكو" تتحول للخسائر في الربع الثاني لـ5 أسباب

الرياض – مباشر: سجلت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) صافي خسائر بالربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الخميس، تكبدها صافي خسائر بقيمة 4.8 مليون ريال، مقابل أرباح بنحو 700 ألف ريال في الربع المماثل من عام 2018.

وقالت "فيبكو"، عن التحول للخسائر بالربع الثاني على أساس سنوي يرجع إلى انخفاض مجمل الربح؛ نتيجة لانخفاض المبيعات على بعض الأصناف المرتبطة بالمشاريع الحكومية، وارتفاع التكاليف الإنتاجية كتكلفة العمالة؛ بسبب ارتفاع الرسوم الحكومية (المقابل المالي للعمالة)

وأضافت، إلى جانب ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الناشئة عن تحمل الشركة بحصتها من مصاريف الشركة التابعة (شركة فبك للصناعة)، وكذلك ارتفاع مصاريف البيع والتسويق الخاصة بالشركة التابعة في الفترة الأخيرة؛ نظراً لانطلاق التشغيل التجاري بداية الربع الثاني من هذا العام، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة مخصص الزكاة الشرعية.

وعلى جانب آخر فقد ارتفعت الايرادات الأخرى المتمثلة بشكل رئيسي في تحقيق أرباح رأسمالية نتيجة لبيع بعض مكائن الشركة القديمة لانخفاض جدواها الاقتصادية.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت الخسائر 92 بالمائة بالربع الثاني مقارنة بخسائر الربع الأول البالغة 2.5 مليون ريال.

وبلغت خسائر الشركة 7.3 مليون ريال في النصف الأول من 2019، مقابل أرباح بـ 1.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتحولت الشركة إلى الخسائر خلال الربع الأول من عام 2019 على أساس سنوي بصافي 2.5 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 1.1 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2018.

وتراجع السهم 1.6 بالمائة في ختام تعاملات اليوم؛ إلى مستوى 30.15 ريالا.

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