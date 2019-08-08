المبيعات تهبط بأرباح "بي سي آي" 25.5% في الربع الثاني

الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية لشركة "الصناعات الكيميائية الأساسية" (بي سي آي) انخفاضاً في صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام 2019 بنسبة 25.5 بالمائة على أساس سنوي.

وبحسب بيان للشركة على "تداول" اليوم الخميس، بلغ صافي الربح 9.7 مليون ريال ، مقابل 13 مليون ريال بالربع المقارن من 2018.

وعلى أساس ربعي ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 58.33 بالمائة، حيث سجلت في الربع الأول نحو 6.12 مليون ريال.

وأرجعت الشركة سبب الإنخفاض في صافي الربح واجمالي الربح والربح التشغيلي خلال الربع الثاني إلى إنخفاض المبيعات والإيرادات المالية .

وعلى مستوى الأرباح النصف سنوية سجلت الشركة انخفاضاً في صافي الربح الى 16 مليون ريال مقابل 29 مليون ريال بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن المبيعات بلغت الربع الحالي 130.12 مليون مقابل 151.39 مليون للربع المماثل في العام السابق بانخفاض قدره 14.05 بالمائة.

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