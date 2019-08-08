تابعة لـ"معادن" تنهي متطلبات الاستحواذ على 85% من "مريديان" الأفريقية

الرياض – مباشر: أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) أن شركتها التابعة (شركة معادن للتسويق والتوزيع) تمكنت، اليوم الخميس، عن استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة لتملك حصة قدرها 85 بالمائة في مجموعة مريديان الأفريقية.

وقالت "معادن" في بيان على "تداول"، إن الأثر المالي لهذا الاستحواذ سينعكس على نتائج الربع الثالث من العام المالي 2019.

ووقعت معادن للتسويق والتوزيع، في أبريل/ نيسان الماضي، اتفاقية للاستحواذ على 85 بالمائة من مجموعة (مريديان)، متضمنة أحقيتها بالتقدم بطلب لشراء نسبة 15 بالمائة المتبقية، خلال السنوات الأربع القادمة.

ووقعت شركة "معادن للذهب ومعادن الأساس"، المملوكة لـ"معادن" بالكامل، في 21 يوليو/ تموز الماضي، عقد هندسة ومشتريات مع مجموعة أوتوتك ولارسن وتوبرو، لإنشاء مصنع في منجم منصورة ومسرة لإنتاج الذهب بقيمة العقد 2.27 مليار ريال، بما يعادل 606 ملايين دولار.

وأنهى سهم "معادن" تعاملات اليوم على ارتفاع بنحو 1.8 بالمائة، لمستوى 47.50 ريالا.

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