3 عوامل تتحول بـ"أسمنت الجوف" للربحية في الربع الثاني

الرياض - مباشر: تحولت شركة "أسمنت الجوف" للربحية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسارة كانت تكبدتها بالربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان للشركة على "تداول" اليوم الخميس ، بلغ صافي الربح نحو 100 ألف ريال، مقابل خسارة قدرها 13.7 مليون ريال.

وقالت الشركة سبب تحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي مقارنة بتحقيق خسارة خلال الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع كمية المبيعات، وارتفاع متوسط سعر البيع، اضافة الى انخفاض تكلفة التشغيل.

وعلى صعيد الأرباح النصف سنوية سجلت الشركة ربحاً بنحو 1.6 مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 9.6 مليون ريال بالنصف المقارن من العام الماضي.

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