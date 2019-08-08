النشاط الرئيسي يهبط بأرباح "العقارية" في الربع الثاني

الرياض ـ مباشر: تراجعت أرباح الشركة العقارية السعودية خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وارتفعت الأرباح مقارنة بالربع السابق.

وكشفت يانات الشركة على "تداول" اليوم الخميس، تراجع صافي أرباح الربع الثاني من العام الحالي، نحو 29 بالمائة، إلى 21.5 مليون ريال مقابل 30.3 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن أسباب انخفاض صافي الربح يعود إلى انخفاض إيرادات النشاط الرئيسي للشركة، نتيجة انخفاض نسب الإشغال ومتوسط سعر المتر التأجيري للوحدات المؤجرة في القطاع التجاري والسكني.

وأشارت إلى أن الأسباب تعود كذلك إلى ارتفاع تكاليف النشاط نتيجه التوسع الاستراتيجي في الإستثمار في الشركات التابعة.

وأظهرت بيانات الشركة خلال النصف الأول من 2019 إلى 40 مليون ريال، مقابل 74.9 مليون ريال للنصف الأول من 2018، بتراجع نسبته 46.6 بالمائة.

وتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الأول من 2019، نحو 58.5 بالمائة إلى 18.5 مليون ريال مقارنة مع 44.6 مليون ريال صافي ربح الربع المماثل من العام 2018.

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