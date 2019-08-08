4 عوامل تقلص أرباح المملكة القابضة 40.8% بالربع الثاني

الرياض – مباشر: تراجعت أرباح شركة المملكة القابضة (المملكة) خلال الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي، بضغط من 4 عوامل.

وأظهرت بيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الخميس، انخفاض صافي الأرباح 40.83 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2018.

وبلغ صافي الربح 143.59 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 242.67 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة انخفاض صافي الأرباح بالربع الثاني لـ 2019 على أساس سنوي؛ إلى تراجع الإيرادات التشغيلية للفنادق، بالإضافة لانخفاض أرباح ومكاسب الاستثمارات، إلى جانب انخفاض حصة الشركة من نتائج شركات مستثمر بها بطريقة حقوق الملكية، وارتفاع الأعباء المالية.

وتراجعت إيرادات الشركة 44.28 بالمائة؛ إلى 463.56 مليون ريال بالربع الثاني من عام 2019، مقابل 831.93 مليون ريال في الربع المقابل من عام 2018.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح "المملكة" بالربع الثاني من 2019 بنحو 16.2 بالمائة مقارنة بأرباح الربع الأول من العام الجاري والبالغة 171.4 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من عام 2019، تراجعت أرباح "المملكة" 18.33 بالمائة؛ إلى 315 مليون ريال، مقابل 385.71 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

وحققت الشركة نموا بصافي الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة وصلت إلى 19.83 لتبلغ 171.4 مليون ريال، مقارنة بـ 143.04 مليون ريال في الربع الأول من العام 2018.

وأغلق السهم على ارتفاع نسبته 0.13 بالمائة بنهاية تعاملات اليوم لمستوى 7.91 ريالا.

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