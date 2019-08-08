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اعلان الشركة العقارية السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30( ستة أشهر )

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اعلان الشركة العقارية السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30( ستة أشهر ) اعلان الشركة العقارية السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30( ستة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض إيرادات النشاط الرئيسي للشركة بسبب إنخفاض نسب الإشغال ومتوسط سعر المتر التأجيري للوحدات المؤجرة في القطاع التجاري والسكني، وارتفاع تكاليف النشاط نتيجه التوسع الاستراتيجي في الإستثمار في الشركات التابعة. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بسبب إنخفاض مصاريف البيع والتسويق في استثمارات الشركات التابعة. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض إيرادات النشاط الرئيسي للشركة بسبب إنخفاض نسب الإشغال ومتوسط سعر المتر التأجيري للوحدات المؤجرة في القطاع التجاري والسكني، وارتفاع تكاليف النشاط نتيجه التوسع الاستراتيجي في الإستثمار في الشركات التابعة. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل معلومات اضافية بدأت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 اعتباراً من 1 يناير 2019. ونتج عن التطبيق في ذلك التاريخ اثبات موجودات حق استخدام اضافية ومطلوبات إيجار إضافية. ولمعرفة المزيد عن ذلك يمكن الرجوع للإيضاح رقم (3) في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م .

تم تعديل احتساب ربح السهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 بأثر رجعي بناء على عدد الأسهم المصدرة بعد زيادة رأس المال والبالغ 240 مليون سهم (إيضاح 7).

مباشر (اقتصاد)

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