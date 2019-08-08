تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2019 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد.

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2019 في الوقت المحدد وذلك نظراً لعدم تمكن الشركة - حتى تاريخه- من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 وكذا نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2019 على النحو الوارد بإعلاني الشركة المنشورين على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1 أغسطس 2019.

وتتوقع الشركة نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2019 قبل نهاية شهر أكتوبر 2019 بمشيئة الله تعالى، وذلك بعد نشر كل من نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 ونتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2019، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها.

يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على عدم التمكن من نشر النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2019 في الوقت المحدد، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر- إن وجد- في حينه.

كما تود الشركة التوضيح بأنه سينطبق عليها "إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الادراج" والمعلن عن نشرها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019.