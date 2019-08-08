أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: قتلنا عددا من المسلحين الفلسطينيين خلال اشتباك على الحدود مع قطاع غزة -
"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لإيطاليا لكنها تحذر من الاضطرابات السياسية -
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات العنيفة بعدن والامتثال للقانون الإنساني -
الدوري المصري - الجمعة 9 أغسطس 2019 | الحلقة الكاملة -
اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن -
كيف نسبح ضد تيار تزييف الأخبار؟ -
إعلام: 30 قتيلا جراء المواجهات في معسكر أمن قصر عدن الرئاسي -
هاتف HONOR 20 PRO .. أداء قوي وتقنيات ذكية وسعر مناسب -
اليمن... الجيش يعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية في محافظة صعدة -
مساء dmc - تقرير عن دهب غريب صاحبة مشروع عربة طعام "أم دهب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2019 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد.

Google+ Print
تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2019 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد. تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2019 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد.
تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2019 في الوقت المحدد وذلك نظراً لعدم تمكن الشركة - حتى تاريخه- من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 وكذا نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2019 على النحو الوارد بإعلاني الشركة المنشورين على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 1 أغسطس 2019.

وتتوقع الشركة نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2019 قبل نهاية شهر أكتوبر 2019 بمشيئة الله تعالى، وذلك بعد نشر كل من نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 ونتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2019، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها.

يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على عدم التمكن من نشر النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2019 في الوقت المحدد، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر- إن وجد- في حينه.

كما تود الشركة التوضيح بأنه سينطبق عليها "إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الادراج" والمعلن عن نشرها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تنصح مواطنيها بالتوجه لمطار "كاليكوت" بالهند

السعودية تنصح مواطنيها بالتوجه لمطار "كاليكوت" بالهند

باب الخلق | انجازات ملوك السعودية في توسعة الحرمين الشريفين

باب الخلق | انجازات ملوك السعودية في توسعة الحرمين الشريفين

بعد قرارات مؤسسة الحبوب السعودية..روسيا تحصل إذن لتصدير القمح للملكة

بعد قرارات مؤسسة الحبوب السعودية..روسيا تحصل إذن لتصدير القمح للملكة

السعودية.. 7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج

السعودية.. 7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج