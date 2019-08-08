أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: قتلنا عددا من المسلحين الفلسطينيين خلال اشتباك على الحدود مع قطاع غزة -
"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لإيطاليا لكنها تحذر من الاضطرابات السياسية -
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات العنيفة بعدن والامتثال للقانون الإنساني -
الدوري المصري - الجمعة 9 أغسطس 2019 | الحلقة الكاملة -
اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن -
كيف نسبح ضد تيار تزييف الأخبار؟ -
إعلام: 30 قتيلا جراء المواجهات في معسكر أمن قصر عدن الرئاسي -
هاتف HONOR 20 PRO .. أداء قوي وتقنيات ذكية وسعر مناسب -
اليمن... الجيش يعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية في محافظة صعدة -
مساء dmc - تقرير عن دهب غريب صاحبة مشروع عربة طعام "أم دهب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الحبوب السعودية ترحب بكل مناشئ قمح البحر الأسود بالعطاء القادم

Google+ Print
الحبوب السعودية ترحب بكل مناشئ قمح البحر الأسود بالعطاء القادم الحبوب السعودية ترحب بكل مناشئ قمح البحر الأسود بالعطاء القادم

الرياض- مباشر: قالت المؤسسة العامة للحبوب ، إن من الممكن تقديم عروض لجميع مناشئ قمح البحر الأسود وبقية المناشئ العالمية في عطاء المؤسسة القادم للقمح إذا لبت محاصيلها المتطلبات.

وقالت المؤسسة اليوم الخميس، وفقا لرويترز، إنها ستخفض معاييرها للأضرار الناجمة عن الحشرات في مواصفات القمح الصلد من صفر بالمئة إلى 0.5 بالمائة اعتبارا من العطاء القادم.

وأعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، خلال يونيو الماضي، عن مناقصتها الثالثة لعام 2019م، لاستيراد 715 ألف طن من القمح، للتوريد خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول إلى نوفمبر تشرين الثاني 2019م.

ترشيحات:

بالصور.. وزير النقل السعودي يتفقد مشروعات الوزارة استعداداً لموسم الحج

سوق الأسهم السعودية يوضح موعد إجازة عيد الأضحى

إنفوجرافيك.. اكتمال وصول الحجاج القادمين من خارج السعودية

بالصور.. السعودية تطلق "روبوت آلي" لتقديم خدمة الإفتاء للحجاج

مؤسسة النقد العربي تحدد مبادئ وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية

ولي عهد السعودية يبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة مع "عمران خان"

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تنصح مواطنيها بالتوجه لمطار "كاليكوت" بالهند

السعودية تنصح مواطنيها بالتوجه لمطار "كاليكوت" بالهند

باب الخلق | انجازات ملوك السعودية في توسعة الحرمين الشريفين

باب الخلق | انجازات ملوك السعودية في توسعة الحرمين الشريفين

بعد قرارات مؤسسة الحبوب السعودية..روسيا تحصل إذن لتصدير القمح للملكة

بعد قرارات مؤسسة الحبوب السعودية..روسيا تحصل إذن لتصدير القمح للملكة

السعودية.. 7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج

السعودية.. 7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج