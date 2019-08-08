الحبوب السعودية ترحب بكل مناشئ قمح البحر الأسود بالعطاء القادم

الرياض- مباشر: قالت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، إن من الممكن تقديم عروض لجميع مناشئ قمح البحر الأسود وبقية المناشئ العالمية في عطاء المؤسسة القادم للقمح إذا لبت محاصيلها المتطلبات.

وقالت المؤسسة اليوم الخميس، وفقا لرويترز، إنها ستخفض معاييرها للأضرار الناجمة عن الحشرات في مواصفات القمح الصلد من صفر بالمئة إلى 0.5 بالمائة اعتبارا من العطاء القادم.

وأعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، خلال يونيو الماضي، عن مناقصتها الثالثة لعام 2019م، لاستيراد 715 ألف طن من القمح، للتوريد خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول إلى نوفمبر تشرين الثاني 2019م.

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