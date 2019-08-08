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الكويت تكشف سبب نقل عينات رفات أسراها إلى العراق

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وصرح العدساني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن عمليات استخلاص الحمض النووي (DNA) والمطابقة التي تجريها الإدارة العامة للأدلة الجنائية الكويتية عمليات فنية معقدة تحتاج إلى وقت لاستكمالها.

© AP Photo / Anonymous

يذكر أن الكويت كانت قد تسلمت، اليوم الخميس، رفات كويتيين من السلطات العراقية، كان أصحابها مفقودين منذ غزو العراق للكويت في تسعينيات القرن الماضي.

ولفتت إلى أن عملية التسليم تمت عبر منفذ العبدلي الحدودي مع العراق، مشيرة إلى أن مسؤولين من الجانبين الكويتي والعراقي كانوا موجودين خلال العملية.

وأعلن العراق، يوم 2 أغسطس/آب، العثور على رفات المفقودين الكويتيين، منذ الحرب التي شنها رئيس النظام السابق، صدام حسين، مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، التعرف على رفات 32 أسيرا كويتيا، وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، يوم 3 أغسطس/آب: "إن الفريق الفني العراقي المعني بملف الأسرى والمفقودين الكويتيين تمكن وبالتعاون مع بعثة الصليب الأحمر من العثور على مقبرة جماعية في محافظة المثنى في السادس من مارس / آذار الماضي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

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