مباحثات عسكرية بين إيران والكويت وقطر وعمان

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن حاتمي قوله، اليوم الخميس، إنه "لا يجب أن تكون المنطقة مسرحا للغرباء، وأنه يجب تقوم المنطقة من خلال دولها ببدء حوار بناء في هذا الإطار"، مؤكدا التزام بلاده بأمن المنطقة وخصوصا الخليج.

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من جانبه، أكد وزير الدفاع العماني ضرورة مساهمة دول المنطقة في الحفاظ على أمن مياه المنطقة واستمرار التنسيق والتعاون الوثيقين بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية وخاصة القوات البحرية في البلدين للحفاظ على أمن مضيق هرمز.

فيما أشار وزير الدفاع القطري، خلال الاتصال الهاتفي، إلى أنه لا يوجد أدنى شك في أنه ينبغي توفير الأمن في المنطقة من قبل دول الخليج، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بلد مهم للغاية حيال الحفاظ على أمن واستقرار الخليج.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، في وقت تشدد فيه أمريكا العقوبات والضغوط السياسية على إيران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة. وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.