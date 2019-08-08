أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: قتلنا عددا من المسلحين الفلسطينيين خلال اشتباك على الحدود مع قطاع غزة -
رجل يطعن طاقم تمريض من ثلاثة أشخاص وشرطي بمستشفى في اليابان -
"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لإيطاليا لكنها تحذر من الاضطرابات السياسية -
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات العنيفة بعدن والامتثال للقانون الإنساني -
الدوري المصري - الجمعة 9 أغسطس 2019 | الحلقة الكاملة -
اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن -
كيف نسبح ضد تيار تزييف الأخبار؟ -
إعلام: 30 قتيلا جراء المواجهات في معسكر أمن قصر عدن الرئاسي -
هاتف HONOR 20 PRO .. أداء قوي وتقنيات ذكية وسعر مناسب -
اليمن... الجيش يعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية في محافظة صعدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الحرس الثوري الإيراني يكشف كيف جعل السعودية والإمارات خائفتين

Google+ Print

وأضاف سلامي، خلال لقاء مع قادة وعناصر من الحرس الثوري الإيراني في محافظة كرمانشاه، اليوم الخميس، أن "شمس الأعداء بدأت بالمغيب وستنتهي قريبا، وأي حرب جديدة ستضع بقايا الكيان الصهيوني على محك التهديد"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

© AP Photo / Vahid Salemi

وأشار قائد الحرس الثوري الإيراني إلى أن "إيران تواجه اليوم حربا ضروسا مع القوى الكبرى في ائتلاف ضم كبيرهم وصغيرهم، في محاولة منهم لوضع إيران تحت ضغوط سياسية واقتصادية وغزو ثقافي يهدد نظام الجمهورية الإسلامية".

وأضاف أن "جميع القوى المؤثرة في جبهة الاستكبار تركز قوتها اليوم على قلب العالم الإسلامي في إيران وما تشهده طهران اليوم من ضغوط هو أمر واقعي ناتج عن تركيز الاعداء"، مؤكدا أن "ما شكلته إيران من قدرة في الخارج أعاق والإمارات وجعلهم عاجزتين وخائفتين، وجعل الصهاينة صامتين وخائفين أيضا".

كما أضاف أن "بعض حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة شجعوها على دخول حرب معنا، لكن فيما بعد فهموا هذه الحرب سوف تعرض نظامهم السياسي للتهديد، لذلك صمتوا"، متابعا: "أنا متأكد من أن الصهاينة وحلفاء واشنطن في المنطقة ليسوا مهتمين بالحرب معنا اليوم لأنهم يعرفون أن جغرافية هذه الحرب واسعة ويعرفون نتيجتها أيضا".

وأردف اللواء سلامي أن "أعداء إيران اليوم متفرقون والبلدان الإسلامية أخذت تنعتق من الهيمنة السياسية والعسكرية للعدو"، مضيفا أن الأراضي التي يحتلها الصهاينة أصبحت اليوم نقطة التقاء للنيران القادمة من جنوب وشمال فلسطين المحتلة".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
السعودية تنصح مواطنيها بالتوجه لمطار "كاليكوت" بالهند

السعودية تنصح مواطنيها بالتوجه لمطار "كاليكوت" بالهند

باب الخلق | انجازات ملوك السعودية في توسعة الحرمين الشريفين

باب الخلق | انجازات ملوك السعودية في توسعة الحرمين الشريفين

بعد قرارات مؤسسة الحبوب السعودية..روسيا تحصل إذن لتصدير القمح للملكة

بعد قرارات مؤسسة الحبوب السعودية..روسيا تحصل إذن لتصدير القمح للملكة

السعودية.. 7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج

السعودية.. 7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج