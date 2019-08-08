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ظريف يفتح ملف "مقتل خاشجقي" مجددا

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وخلال كلمة نقلها التلفزيون الإيراني الحكومي في طهران، قال ظريف: "إذا كان لديك روابط وثيقة بمركز للقوة، فيمكن تبرير جميع تصرفاتك، حتى إذا قمت بتقطيع إنسان إربا إربا، يمكنك الاستفادة من أكبر الاتفاقيات العسكرية"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

© REUTERS / Murad Sezer

يذكر أن النائب العام السعودي، كان قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

​وكانت محققة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، آنييس كالامارد، قد قدمت تقرير لمجلس الأمن الدولي، يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري، رصدت فيه أدلة قالت إنها "ذات مصداقية" على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى تورطه في القضية.

من جهة أخرى، انتقد ظريف، دعم الولايات المتحدة لإسرائيل رغم قيام الأخيرة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وتابع: "الكيان الصهيوني يحتل الأراضي الفلسطينية منذ 70 عاما، لافتا أن الولايات المتحدة تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي المحتلة".

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