أخبار عاجلة

رجل يطعن طاقم تمريض من ثلاثة أشخاص وشرطي بمستشفى في اليابان -
"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لإيطاليا لكنها تحذر من الاضطرابات السياسية -
الدوري المصري - الجمعة 9 أغسطس 2019 | الحلقة الكاملة -
اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن -
هاتف HONOR 20 PRO .. أداء قوي وتقنيات ذكية وسعر مناسب -
اليمن... الجيش يعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية في محافظة صعدة -
مساء dmc - تقرير عن دهب غريب صاحبة مشروع عربة طعام "أم دهب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

دمشق ترفض بشكل قاطع الاتفاق الأمريكي والتركي حول إنشاء ما يسمى المنطقة الآمنة

Google+ Print
دمشق ترفض بشكل قاطع الاتفاق الأمريكي والتركي حول إنشاء ما يسمى المنطقة الآمنة دمشق ترفض بشكل قاطع الاتفاق الأمريكي والتركي حول إنشاء ما يسمى المنطقة الآمنة

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، إن "الجمهورية العربية السورية تعرب عن رفضها القاطع والمطلق للاتفاق الذي أعلن عنه الاحتلالان الأمريكي والتركي حول ما يسمى المنطقة الآمنة، والذي يشكل اعتداء فاضحا على سيادة ووحدة أراضي سورية وانتهاكا سافرا لمبادىء القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضاف المصدر، أن "هذا الاتفاق عرى بشكل ولا أوضح الشراكة الأمريكية التركية في العدوان على سوريا والتي تصب في مصلحة كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب والأطماع التوسعية التركية وكشف بشكل لا لبس فيه التضليل والمراوغة اللذين يحكمان سياسات النظام التركي".

وشدد على أن "الشعب السوري وجيشه الباسل الذي فدى بالدم الطاهر لزهرة شبابه دفاعا عن سوريا ضد مجموعات الإرهاب التكفيري وداعميه أكثر تصميما وإصرارا على بذل الغالي والنفيس للحفاظ على وحدة وسلامة ترابه الوطني".

وتابع المصدر: :"سوريا تناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة إدانة العدوان الأمريكي التركي السافر الذي يشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم ويطيح بكل الجهود لإيجاد مخرجا للأزمة في سوريا".

يتبع...

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الجيش الإسرائيلي: قتلنا عددا من المسلحين الفلسطينيين خلال اشتباك على الحدود مع قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي: قتلنا عددا من المسلحين الفلسطينيين خلال اشتباك على الحدود مع قطاع غزة

رجل يطعن طاقم تمريض من ثلاثة أشخاص وشرطي بمستشفى في اليابان

رجل يطعن طاقم تمريض من ثلاثة أشخاص وشرطي بمستشفى في اليابان

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات العنيفة بعدن والامتثال للقانون الإنساني

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات العنيفة بعدن والامتثال للقانون الإنساني

اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن

اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن