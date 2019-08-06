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ضبط أربعة صهاريج لتهريب النفط جنوبي الموصل

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ضبط أربعة صهاريج لتهريب النفط جنوبي الموصل ضبط أربعة صهاريج لتهريب النفط جنوبي الموصل

وجاء في بيان نشره موقع الحشد الشعبي، إن الفوج الأول في الحشد الشعبي تمكن، اليوم، من السيطرة على أربعة صهاريج لتهريب النفط الخام ضمن محور عملياته جنوبي الموصل.

وعثرت قوات الحشد الشعبي، أمس الإثنين، على معدات استخدمها تنظيم "داعش" لتكرير النفط في ناحية القيارة جنوب الموصل.

وانطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، الإثنين، (5 آب 2019) بعمليات إرادة النصر الثالثة لتفتيش وتأمين مناطق شمال قضاءي جلولاء والمقدادية في ديالى ومناطق جنوب نينوى من فلول "داعش".

وحققت القوات العراقية، جميع أهدافها المرسومة في المرحلة الأولى عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد، 7 تموز/ يوليو الماضي، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.

وأعلن اعراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

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