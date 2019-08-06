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قيادي في "أنصار الله": المواطن اليمني يدفع ثمن ثقافة الكراهية التي زرعها التحالف

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وقال البخيتي في اتصال مع "سبوتنيك" إن هذه الكراهية "ترتد على المكونات فيما بينها، لكن المؤسف أن ضحاياها هم من المواطنين البسطاء والعمال من المحافظات الشمالية المتواجدين في عدن".

وأضاف "يجب على جميع المكونات اليمنية أن تدرك أن ثقافة الكراهية لا يمكن السيطرة عليها وفي كثير من الأحيان ترتد على من تبناها".

وأشار إلى أن "حالة الفوضى والعبث التي زرعها التحالف في الجنوب لا تصب في صالح الشمال ولا الجنوب، ونلاحظ أن من هبوا للدفاع عن الشماليين هم أبناء عدن وبجهود مجتمعية أهلية بعد غياب المكونات السياسية التي اتبعت العدوان، وهذا الأمر يدق ناقوس الخطر للجميع" على حد قوله.

وتابع البخيتي أن "بنك الأهداف العسكرية التي تقع تحت طائلة الصواريخ والطيران في صنعاء والتي وضعها الجيش اليمني واللجان الشعبية تقع جميعها في والإمارات، لكن تم اتخاذ قرار بتجميد الهجمات ضد الإمارات بعد تغيير موقف أبو ظبي السياسي والعسكري فيما يتعلق بالحرب في اليمن".

يذكر أن اجتماعا أمنيا رفيع عقد بين طهران وأبو ظبي، الثلاثاء الماضي في إيران، جمع قائد قوات حرس الحدود الإيراني وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي، للتباحث حول أمن الخليج، وشؤون حدودية، ومكافحة عمليات التهريب.

وأبدت جماعة الحوثي ارتياحها الأربعاء الماضي لنتائج الاجتماع، وقال عضو المجلس السياسي للجماعة محمد علي الحوثي في تغريدة إن "رسالة الإمارات من إيران رسالة إيجابية".

SputnikNews

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