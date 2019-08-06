رئيس الأركان الإسرائيلي يجتمع بعسكريين ويسأل عن "كيفية تحقيق النصر"

وعقد الاجتماع أمس الاثنين، وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فقد شارك فيه جنرالات سابقين في الجيش الإسرائيلي، وطلب منهم كوخافي تقديم مشوراتهم حول كيفية تحقيق النصر في المعركة المقبلة.

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وبحسب موقع "عكا للشؤون الإسرائيلية" يدور الحديث حاليا عن لقاء تمهيدي لورشة العمل الأركانية التي من المفترض أن تنعقد الأسبوع المقبل لمناقشة خطة "تنوفا" المتعددة السنوات.

اختتم الجيش الإسرائيلي، نهاية الشهر الماضي مناورات عسكرية استمرت أربعة أيام في مدينة عسقلان ومنطقة غلاف غزة حاكت حربا حقيقية يخوضها في قطاع غزة، بهدف تحسين جاهزية الجيش.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له إنه "في أعقاب تقييم الوضع، وعلى ضوء مميّزات منطقة قطاع غزة، أمر رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، عند تسلّمه منصبه بأن يعزّز جيش الدفاع جاهزيته لمعركة محتملة في قطاع غزة، ووضع الجاهزية في أول سلم الأولويات في هيئة الأركان".

وأضاف "عمليات التجهز تشمل تعاون كافة الجهات في هيئة الأركان العامة وفِي مقدمتها المنطقة الجنوبية العسكرية".

وأضاف أدرعي بأن "الخطة تتركز في توسيع بنك الأهداف التابع لهيئة الأركان، وتعزيز الاستخبارات، والعلاقة بين الوحدات الميدانية وبين الاستخبارات وقت الحقيقة، وتنظيم شبكات الحماية المنطقة، وتدريبات مكثفة وجهود لوجستية واسعة".

​وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "أسُس العمليات ارتكزت على تخطيط وإجراءات المعركة - في النصف الأول من عام 2019 جرت بإجراءات الاستعداد العسكرية لمعركة كاملة في المنطقة الجنوبية وهيئة الأركان مع كافة الوحدات الميدانية الّتي ستحارب في المعركة القادمة بقطاع غزة، وإطلاق النار، والاستخبارات والأهداف وقد طرأت زيادة بكمية الأهداف التابعة للجهاد الإسلامي وحماس.

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وقال أدرعي، في سياق البيان، "في الأسابيع الأخيرة جرى تدريب واسع للمنطقة الجنوبية اختبر طريقة عمل مقرات قيادة المنطقة في القتال واليوم انتهى تدريب فرقة غزة كتدريب مركزي لتلخيص عمليات الجاهزية، وإضافة لذلك، يتم تنفيذ خطة لتنظيم حماية منطقة غلاف غزة وذلك لملاءمة منطقة الغلاف للتهديدات المُحتملة، وإقامة بطاريات ترابية ضد إطلاق الصواريخ المضادة للدروع، وحماية المحاور والطرقات".

وأكد أدرعي على أن "خطة الفصول الأربعة هي خطة تشغيلية تهدف لتحقيق إنجازات عسكرية هامة بوقت قصير، وبالمقابل إحباط وتدمير قدرات العدو، وتعزيز الدفاع بشكل كبير، وتوسيع الفجوة بين إنجازات جيش الدفاع مقابل العدو".

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال كوخافي، خلال التمرين "لاحظت أنه طرأ تطوّر مهم هنا، لقد قامت قيادة المنطقة، والفرقة، وبمساعدة هيئة الأركان العامة بعملية استعداد شاملة وجديّة، أعجبني مستوى الجاهزية العالي جدا لأي معركة ممكنة في قطاع غزة".

وتابع "لا نسمح لهذا الهدوء لن يضللنا، سنستمر بعملية الاستعداد من منطلق أن في قطاع غزة قد تندلع مواجهة كل يوم".