اعلان شركة الخطوط السعودية للتموين عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود السبب الرئيسي للإنخفاض في صافي الربح إلى تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 16 إعتبارا من تاريخ 01-01-2019م، مما أدى إلى إرتفاع كبير في تكاليف الفوائد (غير النقدية) مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ترجع الأسباب الرئيسية للزيادة في صافي الربح إلى إرتفاع المبيعات وانخفاض التكاليف التشغيلية وتكاليف الموظفين. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يرجع السبب الرئيسي للإنخفاض في صافي الربح إلى تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 16 اعتبارًا من تاريخ 01-01-2019م ، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف الفوائد (غير النقدية) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي (ستة أشهر). طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل

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