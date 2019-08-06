الجوازات السعودية تكشف عدد حجاج الخارج حتى منتصف اليوم

الرياض – مباشر: كشفت الجوازات السعودية، اليوم الثلاثاء، عن عدد حجاج الخارج الذين وصلوا للمملكة لأداء المناسك بموسم حج هذا العام 1440هـ حتى منتصف اليوم.

وقالت الجوازات، في حسابها الرسمي على "تويتر"، إن عدد الحجاج من الخارج بلغ 1.8 مليون حاج، حتى الساعة الثانية ظهرا ليوم الثلاثاء 5 ذو الحجة 1440هـ عبر مختلف منافذ المملكة الدولية.

وأضافت الجوازات، أن عدد الحجاج حتى منتصف اليوم شهد ارتفاعا بنحو 113.1 ألف حاج مقارنة بعددهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكان أغلب الحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية بواقع 1.69 مليون حاجا.

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