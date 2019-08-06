اعلان شركة المصافي العربية السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب تحقيق الربح خلال الربع الحالي الى توزيعات الارباح المستحقة عن النصف الأول من عام 2019م من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 11,395,860 ريال يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب تحقيق الربح خلال الربع الحالي الى توزيعات الارباح المستحقة عن النصف الأول من عام 2019م من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 11,395,860 ريال يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى حصول الشركة على توزيعات الارباح المستحقة عن النصف الأول من عام 2019م من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 11,395,860 ريال طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي المتحفظ ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي كما هو موضح في الإيضاح رقم (6) حول القوائم المالية الأولية المختصرة تتضمن الإستثمارات في شركات زميلة إستثمار في الشركة العربية للسلفونات المحدودة والتي تم تسجيل مخصص هبوط بكامل قيمة الإستثمار , حيث تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة المستثمر فيها القيمة الدفترية للإستثمار , ولم يكن بمقدورنا الحصول على مايكفي من أدلة المراجعة المناسبة بشأن تقرير المصفي القضائي الخاص بتصفية الشركة العربية للسلفونات المحدودة ( شركة زميلة ) يوضح المركز المالي للتصفية للشركة الزميلة كما 30 يونيو 2019م كما لم نتمكن من التحقق من الالتزامات المحتملة التي قد تنتج عن عدم سداد الشركة للضمان البنكي عن الشركة الزميلة والبالغ 5,09 مليون ريال سعودي كما هو موضح في الإيضاح رقم (10) وبالتالي لم يكن باستطاعتنا تحديد ما قد يترتب عليه من تسويات وتأثيرات جوهرية على القوائم المالية الأولية المختصرة للشركة معلومات اضافية لم يتم الاستدراك لمخصص الزكاة هذا الربع وسوف يتم الاستدراك لكامل المخصص بنهاية العام
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