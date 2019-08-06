"ساب" يهبط لأدنى مستوياته في 5 أشهر بعد النتائج المالية

من: بدور الراعي

الرياض - مباشر: سجل سهم "البنك السعودي البريطاني" ساب، تراجعاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ليهبط لأدنى مستوياته السعرية في خمسة أشهر، وذلك في أعقاب الإعلان عن النتائج المالية للبنك خلال الربع الأول.

وبحلول الساعة 11:50 بتوقيت الرياض، انخفض أداء السهم بنسبة 4.65 بالمائة متصدراً التراجعات إلى مستوى سعري 34.95 ريال وهو أدنى مستوى يلامسه السهم منذ منتصف مارس/ آذار الماضي.

وجرى التعامل على 318.067 ألف سهم بقيمة 11.214 مليون ريال موزعة على 769 صفقة.

وتأتي تراجعات السهم في أعقاب الإعلان عن تحوله للخسائر بالربع الثاني من 2019، مقارنة بــصافي أرباح للربع المماثل من 2018، وتراجعت أرباح البنك 52.85 بالمائة في النصف الأول.

وتراجع قطاع البنوك في تلك الأثناء بنسبة 1.72 بالمائة بعد التداول على 13.81 مليون سهم بقيمة 471.105 مليون ريال.

وانخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي نحو 1.19 بالمائة وصولاً لمستوى 8364.31 نقطة ليفقد نحو 100.94 نقطة، بعد التداول على 53.400 مليون سهم بقيمة 1.262 مليار ريال.

وأوضح البنك أن الخسائر تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات؛ نتيجة ارتفاع مخصص خسائر الائتمان وارتفاع في بنود مصاريف العمليات الأخرى منها 75 مليون ريال متعلقة بمصاريف عملية التحول والتخطيط للاندماج.

وأشار إلى أنه في المقابل، انخفض مخصص الزكاة وضريبة الدخل، وارتفع إجمالي دخل العمليات، بنسبة 6.1 بالمائة؛ نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة.

وأظهرت بيانات البنك تراجع صافي الأرباح بالنصف الأول من 2019 إلى 851 مليون ريال، مقابل نحو 1.8 مليار ريال للفترة نفسها من 2018.

كان البنك قد أعلن في يونيو/حزيران 2019، عن إتمام صفقة الاندماج مع البنك الأول، عن طريق تحويل صافي الأصول والأنشطة التجارية إلى بنك ساب مقابل أسهم جديدة مصدرة لصالح مساهمي "الأول".

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