سوق الأسهم السعودية يواصل التراجع بالتعاملات الصباحية

الرياض - مباشر: ، واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" التراجع في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الثلاثاء، متأثراً بهبوط شبه جماعي للقطاعات بقيادة البنوك والمواد الأساسية.

وبحلول الساعة 11:20 بتوقيت الرياض انخفض المؤشر العام بنسبة 1.68 بالمائة؛ وفقد نحو 142.28 نقطة من قيمته إلى مستوى 8325.08 نقطة وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ منتصف يناير الماضي.

وجرى التعامل على 43.65 مليون سهم بقيمة 993.18 مليون ريال موزعة على 47.320 ألف صفقة.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 2.23 بالمائة بعد هبوط سهم الراجحي والإنماء ليتراجع كل منهما بنسبة 1.20 بالمائة، 1.15 بالمائة على الترتيب.

كما هبط سهم ساب بنسبة 4.24 بالمائة عقب الإعلان عن نتائجه المالية.

كما انخفض أداء قطاع العقارات بنسبة 1.36 بالمائة، ونزل قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.31 بالمائة.

في حين انفرد بالارتفاعات قطاع الأدوية بنسبة 0.19 بالمائة.

وتصدر سهم مجموعة السريع الارتفاعات بنسبة 9.9 بالمائة، فيما كان سهم الخليج للتدريب الأكثر تراجعاً بنسبة 5.8 بالمائة.

وتصدر نشاط الأسهم من حيث القيمة مصرف الراجحي بنحو 137.46 مليون ريال، فيما كان مصرف الإنماء الأنشط من حيث الحجم بنحو 5.345 مليون سهم.

ترشيحات:

أصول صناديق الاستثمار بالسعودية تقفز 18.9% بالربع الثاني من 2019

التأمينات السعودية: مساواة المرأة بالرجل في سن التقاعد

السعودية.. إيداع 484 مليون ريال بحسابات الباحثين عن عمل

السعودية.. إصدار 54 ألف تأشيرة عمل موسمية بموسم الحج

العمل السعودية: استمرار العمل بالعقد الموحد لاستقدام العمالة

النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات

"التحالف": إسقاط طائرات مسيرة لميليشيا الحوثي تجاه مطارات مدنية بالسعودية