تحول سلبي لأرباح "اتحاد اتصالات عذيب" بالربع الأول

الرياض- مباشر:أعلنت شركة اتحاد اتصالات عذيب،(جو) عن تكبدها خسارة خلال الربع الأول من العام المالي 2019.

ووفقاً للبيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الثلاثاء، تكبدت خسائر بقيمة 21.87 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 55.42 مليون ريال بالفترة نفسها من العام المالي السابق.

وعزت الشركة تسجيلها خسارة إلى 3 أسباب تضمنت زيادة في إجمالي الربح بمقدار 7.35 مليون ريال سعودي، والذي جاء بسبب انخفاض الإيرادات التشغيلية بمبلغ 31.33 مليون ريال، وانخفاض تكلفة المبيعات بمبلغ 38.72 مليون ريال.

وعزت الشركة تحولها للخسارة إلى ارتفاع خسائر التشغيل بمبلغ 78.70 مليون ريال، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 2.61 مليون ريال، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق بمبلغ 2.59 مليون ريال، إضافة إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 5.79 مليون ريال.

والسبب الثالث تمثل في انخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ 97.05 مليون ريال بسبب الأرباح الرأسمالية مقابل بيع الأبراج المسجلة في الربع المماثل من العام السابق، وانخفاض المصاريف المالية بمبلغ 1.41 مليون ريال الى تحقيق خسارة خلال الربع الأول.

وأعلنت الشركة عن تراجع خسائرها بنسبة 70.75 بالمائة، خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار 2019، مقارنة بالعام السابق إلى 36.65 مليون ريال، بنهاية مارس الماضي، مقابل 125.32 مليون ريال، بنهاية مارس 2018.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة 219.92 مليون ريال كما في 30 يونيو 2018 والتي تمثل 46.54٪ من رأس مال الشركة.

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