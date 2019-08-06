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أرباح "بوبا" ترتفع 20.8% بالربع الثاني قبل الزكاة

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الرياض – مباشر: حققت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (بوبا) نمواً بالأرباح بنسبة 20.8 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الثلاثاء، بلغ صافي الربح 216.07 مليون ريال قبل الزكاة، مقابل 178.86 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2018.

وقالت الشركة، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل إلى نمو صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 66.23 مليون ريال بارتفاع 17.3 بالمائة، إلى جانب ارتفاع الأرباح من الاستثمارات والإيرادات الأخرى بمبلغ 15.92 مليون ريال.

وارتفعت الأرباح بعد الزكاة وضريبة الدخل لتصل 186.03 مليون ريال بالربع الثاني من 2019، مقارنة بــ 157.39 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع 18.2 بالمائة.

وعلى أساس ربعي، قفزت أرباح "بوبا" بالربع الثاني من 2019 بنحو 129.57 بالمائة مقارنة بـأرباح الربع السابق والبالغة 94.12 مليون ريال.

ورفعت "بوبا" أرباحها الصافية 64.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2019؛ إلى 310.2 مليون ريال، مقابل 188.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفعت أرباح "بوبا" بعد الزكاة وضريبة الدخل في النصف الأول من العام الجاري إلى 261.56 مليون ريال، مقارنة بــ 144.17 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2018، بزيادة 81.4 بالمائة.

وضاعفت "بوبا" أرباحها 10 مرات بالربع الأول من 2019؛ إلى 94.12 مليون ريال، مقارنة بـأرباح قيمتها 9.35 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2018.

لمزيد من نتائج أرباح الشركات

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