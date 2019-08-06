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مساهمو "حلواني إخوان" يقرون زيادة رأسمالها 10%

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مساهمو "حلواني إخوان" يقرون زيادة رأسمالها 10% مساهمو "حلواني إخوان" يقرون زيادة رأسمالها 10%

الرياض ـ مباشر: أقرت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة حلواني إخوان، في اجتماعها أمس الاثنين، زيادة رأسمال الشركة 10 بالمائة عن طريق منح أسهم مجانية.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الثلاثاء، أنه تمت الموافقة على زيادة رأس المال من 285.71 مليون ريال إلى 314.29 مليون ريال، بمنح سهم مجاني لكل 10 أسهم.

وأشارت إلى أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما نوهت إلى أنها تهدف من الزيادة إلى تدعيم رأس المال؛ ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية.

وبينت الشركة أن زيادة رأس المال ستتم عن طريق رسملة 28.57 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي، إلى جانب إقرار بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال.

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