4 سبتمبر.. "جرير" توزع 1.4 ريال للسهم عن الربع الثاني

الرياض – مباشر: قرر مجلس إدارة شركة جرير للتسويق (جرير) بالتمرير توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام المالي 2019 بقيمة 168 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، إنه سيتم توزيع الأرباح على 120 مليون سهم، بواقع 1.40 ريال للسهم الواحد، تمثل 14 بالمائة من قيمته الاسمية.

وأضافت الشركة أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس/ آب 2019، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ولفتت "جرير"، إلى أنه سيتم صرف الأرباح يوم الأربعاء بتاريخ 4 سبتمبر/ أيلول 2019.

وارتفعت أرباح الشركة بنحو 4 بالمائة بالربع الثاني من 2019 إلى 169.1 مليون ريال، مقابل 162.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الاثنين على تراجع نسبته 0.48 بالمائة لمستوى 165.20 ريال.

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