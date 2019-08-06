أخبار عاجلة

مفقودون منذ غزو الكويت... بغداد تسلم رفات كويتيين أسرى لبلادهم   -
8 الصبح - أخر أخبار الرياضة المصرية والعالمية بتاريخ 8-8- 2019 -
المركزي الصين يحدد السعر المرجعي لليوان عند أدنى مستوى بـ11عام -
"نيكي" الياباني يرتفع للمرة الأولى في 5 جلسات -
شركة أبحاث تخفض مستهدف سهم "تصنيع" إلى 14 ريالا -
نهائي سباقات "بياتلون الدبابات" بمشاركة سورية -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح في منزل صاحبة أشهر صورة من الحادث الإرهابي بمعهد الأورام -
8 الصبح - اليوم .. الحكومة تعقد إجتماعها الأسبوعي بمقرها في العلمين الجديدة -
8 الصبح - حملات مكثفة لـ"الزراعة".. ضبط 17 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي -
مساء dmc - مروة عيد : أستاذ خالد جلال بيعاملنا كعائلة واحدة و هو أب لينا كلنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

4 سبتمبر.. "جرير" توزع 1.4 ريال للسهم عن الربع الثاني

Google+ Print
4 سبتمبر.. "جرير" توزع 1.4 ريال للسهم عن الربع الثاني 4 سبتمبر.. "جرير" توزع 1.4 ريال للسهم عن الربع الثاني

الرياض – مباشر: قرر مجلس إدارة شركة جرير للتسويق (جرير) بالتمرير توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام المالي 2019 بقيمة 168 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، إنه سيتم توزيع الأرباح على 120 مليون سهم، بواقع 1.40 ريال للسهم الواحد، تمثل 14 بالمائة من قيمته الاسمية.

وأضافت الشركة أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس/ آب 2019، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ولفتت "جرير"، إلى أنه سيتم صرف الأرباح يوم الأربعاء بتاريخ 4 سبتمبر/ أيلول 2019.

وارتفعت أرباح الشركة بنحو 4 بالمائة بالربع الثاني من 2019 إلى 169.1 مليون ريال، مقابل 162.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي

وأنهى سهم الشركة تعاملات الاثنين على تراجع نسبته 0.48 بالمائة لمستوى 165.20 ريال.

ترشيحات:

التأمينات السعودية: مساواة المرأة بالرجل في سن التقاعد

السعودية.. إيداع 484 مليون ريال بحسابات الباحثين عن عمل

السعودية.. إصدار 54 ألف تأشيرة عمل موسمية بموسم الحج

العمل السعودية: استمرار العمل بالعقد الموحد لاستقدام العمالة

النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات

"التحالف": إسقاط طائرات مسيرة لميليشيا الحوثي تجاه مطارات مدنية بالسعودية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

سوق الأسهم السعودية يوضح موعد إجازة عيد الأضحى

سوق الأسهم السعودية يوضح موعد إجازة عيد الأضحى

السعودية تدعو الأطراف المعنية لمراعاة مصالح إقليم كشمير

السعودية تدعو الأطراف المعنية لمراعاة مصالح إقليم كشمير