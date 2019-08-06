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يهود زاروا البترا : الاردنيون اهانونا وازالوا قبعات المتدينين

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يهود زاروا البترا : الاردنيون اهانونا وازالوا قبعات المتدينين يهود زاروا البترا : الاردنيون اهانونا وازالوا قبعات المتدينين

جي بي سي نيوز - : قال يهود زاروا البترا مؤخرا : إنهم تعرضوا لمضايقات من الامن الاردني .

اضاف هؤلاء في خبر نقلته صحيفة يديعوت الاحد وترجمته المدينة نيوز :  إن الأردنيين أهانونا إهانات شديدة، فقد أزالوا غطاء الرأس عن رؤوس النساء، وأزالوا قبعات المتدينين عن رؤوس الرجال، وجعلوهم يخلعون قمصانهم لمعرفة فيما إذا كانوا  يخفون "شرابات" المتدينين تحتها، وصادروا أية علامات أو أدلة دينية.

وكان يهود اثاروا ضجة مؤخرا بعد تسريب لطقوس غريبة قاموا بها  في جبل هارون مما أغضب وزارة الاوقاف التي اغلقت المرفق السياحي الى اشعار آخر .

ويعتقد متدينون يهود أن هذا المكان يخصهم ، كما سبق وزعموا بأنهم هم من بنوا الاهرامات ، بعد فشلهم في العثور على اي اثر تاريخي لوجود اجدادهم في فلسطين وما حولها ، مما دفعهم لفبركة أماكن بعينها .

جي بي سي نيوز

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