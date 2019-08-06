تتطلب عملية تحرير الفيديو أجهزة كمبيوتر قوية تدعم مواصفات هاردوير معينة، ولكن تطور الهواتف الذكية وزيادة اعتماد المستخدمين عليها دفع المطورين لإنشاء تطبيقات لتحرير الفيديو يمكن استخدامها بسهولة.

ليست هناك حاجة للتوجه إلى جهاز (ماك) Mac، أو جهاز كمبيوتر لتحرير فيديو، لأنه بسبب قوة أجهزة آبل المحمولة آيفون وآيباد أصبحت قادرة على أداء معظم الوظائف التي تقوم بها أجهزة الكمبيوتر، كما توجد الآن مجموعة كبيرة من تطبيقات تحرير الفيديو التي تسمح لك بتحرير وإنشاء فيديو من ملفات وسائط مختلفة.

فيما يلي 4 تطبيقات تساعدك على تحرير الفيديو على آيفون وآيباد بسهولة:

1- تطبيق iMovie:

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يوفر لك تطبيق iMovie من آبل عددًا كبيرًا من الميزات القوية لتحرير الفيديو، لدرجة أنه يقترب من برامج تحرير الفيديو المخصصة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

يتيح لك التطبيق الاختيار من بين 8 قوالب فريدة من نوعها مع مطابقة العناوين، والانتقالات، والموسيقى، بالإضافة إلى 10 فلاتر فيديو مصممة من قِبل آبل، كما تستطيع إنشاء مقطع صوتي باستخدام الموسيقى المدمجة التي يمكن ضبطها تلقائيًا لتتناسب مع طول الفيديو، أو إضافة المؤثرات الصوتية والأغاني من مكتبة الموسيقى الخاصة بك.

يتيح لك التطبيق أيضًا توصيل لوحة المفاتيح واستخدم اختصارات بسيطة لتحرير الفيديوهات بسرعة، كما يمكنك مزامنة المشاريع بسهولة بين آيفون وآيباد باستخدام AirDrop أو iCloud Drive، بالإضافة إلى إمكانية حفظ مقاطع الفيديو بدقة 4K أو 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

التطبيق متاح مجانًا على آب ستور، ويمكنك تحميله من هنا.

2- تطبيق Splice:

يتيح لك تطبيق Splice إنشاء مقاطع فيديو مخصصة بالكامل وذات مظهر احترافي، وذلك من خلال واجهة مستخدم بسيطة تتيح لك ضبط البداية والنهاية، وإضافة المؤثرات الصوتية، والتأثيرات البطيئة الحركة بسهولة.

يتيح لك التطبيق استيراد الملفات المخزنة في خدمات أخرى مثل: Dropbox، وكذلك اختيار مقطع صوتي أو إضافة مقطوعة من مكتبة (آيتيونز) iTunes الخاصة بك.

كما يدعم عدد من أدوات التحرير مثل: تقليص حجم الملف، وإضافة الفلاتر، وتغيير سرعة التشغيل، وتضمين النصوص، وتغيير مستوى الصوت. ويمكنك بعد ذلك حفظ الفيديو على جهازك أو مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

التطبيق متاح مجانًا على آب ستور، ويمكنك تحميله من هنا، كما يمكنك الاشتراك من داخل التطبيق للحصول على المزيد من الميزات.

3- تطبيق Videorama:

يوفر لك تطبيق Videorama الاختيار من بين ثلاثة اتجاهات مختلفة لتحرير الفيديو: أفقي، أو عمودي، أو مربع، والأخير هو المثالي لفيديوهات إنستاجرام.

أفضل ميزة للتطبيق هي القدرة على تنزيل مقاطع فيديو وصور مجانية مباشرة من موقع Pixabay. كما يسمح لك بتنزيل تأثيرات الفيديو والمؤثرات الصوتية والموسيقى التي ليس لها حقوق توزيع أو نشر.

في المخطط الزمني للتحرير، ستجد مجموعة أدوات التحرير في الأسفل بما في ذلك إضافة نص – حيث يدعم التطبيق 50 خطًا للاختيار من بينها -، وصور وموسيقى، وفلاتر، كما يؤدي النقر فوق شريط تمرير الفيديو في الجزء العلوي إلى الكشف عن أربع أدوات أخرى بها خيارات لتحرير المقطع وإزالته وتكراره وإضافة تأثيرات انتقال مختلفة.

يتيح لك الإصدار المجاني من التطبيق إنشاء مقاطع فيديو قصيرة بدقة 720 بكسل مع علامة مائية Videorama، ولكن يمكنك الاشتراك شهريًا مقابل الحصول على جميع ميزات التطبيق، وإنشاء مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية، مع القدرة على مشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

التطبيق مجانًا على آب ستور، ويمكنك تحميله من هنا.

4- تطبيق Quik:

يعتبر تطبيق Quik خيارًا مثاليًا إذا كنت تريد تحرير مقاطع فيديو من خلال بضع نقرات فقط، فكل ما عليك هو اختيار الصور، ومقاطع الفيديو المفضلة لديك، وكذلك اختيار مقطع الموسيقى والفلتر المناسب، وخلال ثوانٍ ستحصل على ما تريد.

يتيح لك التطبيق الاختيار من عدد من القوالب المضمنة المختلفة، ولكل منها رسوماتها وموسيقاها الخاصة، وقبل الحفظ أو مشاركته يمكنك تحويل الفيديو إلى تنسيق عمودي 16: 9 أو مربع حسبما تريد.

التطبيق متاح مجانًا على آب ستور، ويمكنك تحميله من هنا.